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14.03.2020 - 16:04 | | MÃ¼slim SARIYAR / Ä°STANBUL (DHA)

CanlÄ± yayÄ±nla dehÅŸetin detaylarÄ±: Seni bu tarihte vuracaÄŸÄ±m dedim ve vurdum

Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane'de berber dÃ¼kkanÄ±na giren pompalÄ± tÃ¼fekli saldÄ±rgan arkadaÅŸÄ±nÄ± vururken o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nladÄ±. Teslim olan saldÄ±rgan, berber Selahattin G.'yi vuracaÄŸÄ±nÄ± tarih vererek mesajla bildirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. O tarihte de vurduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.Â

Olay Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane Seyrantepe, Cihangir Sokakta bulunan berberde geÃ§tiÄŸimiz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Mehmet Åž., Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olan ve berber dÃ¼kkanÄ± iÅŸleten Selahattin G.'yi pompalÄ± tÃ¼fekle vurdu. KasÄ±ÄŸÄ±ndan yaralÄ± Selahattin G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mehmet Åž., ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.Â 

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLAMIÅžTI

Mehmet Åž., Selahattin G'yi vurmadan Ã¶nce ise sosyal medyadan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§uvaldan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± pompalÄ± tÃ¼feÄŸi alarak berber dÃ¼kkanÄ±na girip Â dehÅŸet anlarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. O olayÄ±n detaylarÄ±na DHA ulaÅŸtÄ±.

ÅžÃ¼pheli Mehmet Åž., ifadesinde, â€œSelahattin G., benim Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±mdÄ±r. AramÄ±zda herhangi bir husumet yoktur. EÅŸimden 2 yÄ±l Ã¶nce boÅŸandÄ±m. Bu sÃ¼reden beridir ne eÅŸimi ne de Ã§ocuÄŸumu gÃ¶remiyorum. Selahattin G'nin Ã§evrede Ã§ok aÄŸÄ±r laflar ettiÄŸini duymaya baÅŸladÄ±m. Bu laflar nedeniyle hem evli olduÄŸum zamanlarda hem de ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemlerde Seyrantepe ilÃ§esinde dolaÅŸamÄ±yordum. YaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l Ã¶nce Selahattin'i arayarak 'Ä°ki kadÄ±n var BeylikdÃ¼zÃ¼'ne gideceÄŸim' diyerek zarf attÄ±m. AslÄ±nda Ã¶yle bir ÅŸey yoktu. Bir gÃ¼n sonra bunu eski eÅŸimden duydum. Oysa ki sadece Selahattin'e sÃ¶ylemiÅŸtim. Bunun Ã¼zerine iliÅŸkileri olduÄŸuna kesin inandÄ±m" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

SENÄ° BU TARÄ°HTE VURACAÄžIM DEDÄ°M VE VURDUM

Mehmet Åž.'nin Â "Eski eÅŸim bir sÃ¼re Ã¶nce sosyal medyadan Ã§ocuÄŸumun fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak '12 Mart' yazdÄ±. Ben de bu fotoÄŸrafÄ± Selahattin G'nin Ã§ektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek ekran fotoÄŸrafÄ±nÄ± alarak ona gÃ¶nderdim. Kendisine de 'Seni 12 Mart'ta vuracaÄŸÄ±m' dedim. O gÃ¼n geldiÄŸinde de gidip vurdum. Daha sonra dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak olay yerine gelen polislere teslim oldum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Hastanede tedavisi sÃ¼ren Selahattin G.'nin durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rgan ise tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Çekirgeler birçok ülkeyi istila ettiDünya korona ile mücadele ederken, Afrika ülkeleri de çekirge sürüleri tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Bir günde 150 km gidebilen çekirgeler günde 35 bin kiÅŸiye yetecek gÄ±dayÄ± tüketiyor. Peki hangi ülkeler risk grubunda ?BirleÅŸmiÅŸ Milletler, DoÄŸu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatÄ±nÄ± aylardÄ±r kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artÄ±rabileceÄŸini duyurdu. BM GÄ±da ve TarÄ±m Örgütü, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± durum raporunda, Kenya, Somali ve Etiyopyaâ€™da durumun kritik olduÄŸuna ve yeni çekirge sürülerin oluÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.
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