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26.03.2020 - 16:06 | | DHA

Cansız bedenleri bulunmuştu... Toprağa verildiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 3 arkadaştan Metin Zınk'da,  son yolculuğuna uğurlandı.

Cansız bedenleri bulunmuştu... Toprağa verildiler

Marmaris Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, fiber tekneyle balığa çıktı.

Grup, gece olmasına rağmen dönmeyince, yakınları kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama kurtarma çalışması başlattı. 1 hafta sonra ise sahil güvenlik ekipleri 3 arkadaşın cansız bedenlerini buldu.

Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, yapılan DNA testlerinin tamamlanmasıyla dün, yakınlarına teslim edildi. Erdoğan İnce, dün Aydın'ın Çine ilçesindeki Soğukoluk Mahallesi'nde, Özkan Akıncı da Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kuzluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Metin Zınk ise bugün Beldibi Mahallesi Altınoluk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Zınk Ailesi, yakınları ve dostları katıldı.

Cansız bedenleri bulunmuştu... Toprağa verildiler

İstanbul'da evinde ölü bulundu! Corona önlemi...İstanbul Sultangazi’de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde corona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının corona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
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