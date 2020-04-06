Çapa’da ikinci acı: Prof. Dr. Kayacan hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu’nun acısı henüz unutulmamışken aynı fakülte ve bölümden ikinci ölüm haberi geldi. Dahiliye Profesörü Seyit Mehmet Kayacan, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Kayacan’ın ölüm haberi, İstanbul Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.