Carlos Menem kimdir, nereli? El Turko Carlos Saul Menem neden öldü?

Carlos Menem, El Turko olarak anılırdı. Vatandaşlar ise 'El Turko ne demek?' araştırmasını yapıyor. Arjantin'in ikinci devlet başkanı olan Menem, 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini sürdürdü. Eski devlet başkanı 14 Şubat'ta hayatını kaybetti. İşte, Carlos Menem hayatı...

EL TURKO NE DEMEK?

Carlos Menem, El Turko lakabını kullanıyordu. Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabını tercih etti.

CARLOS MENEM KİMDİR?

Menem, 2 Temmuz 1930 tarihinde La Rioja, Arjantin'de dünyaya geldi. 1983'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı. Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürüttü.

Adı birçok davaya karışan Menem, Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 2001'de gözaltına alınmış ve 2018'de zaman aşımından beraat etmişti. Carlos Menem, Mart 2019'da, 1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının "soruşturmasına müdahale etmek" suçuyla yargılandığı davadan da beraat etmişti.

Çeşitli sağlık problemleri yaşayan Menem, Haziran 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmış ancak testleri negatif çıkmıştı.15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 14 Şubat günü hayatını kaybetti.