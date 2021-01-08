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08.01.2021 - 12:14 | | DHA

Çarptığı kadının telefonunu çalıp özür dileyerek uzaklaştı, güvenlik kamerasından yakalandı

Mersin'de kaldırımda çocuğuyla yürüyen kadına arkadan çarpıp cep telefonunu çalan, ardından da özür dileyerek uzaklaşan İlyas G., güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı. Kent merkezindeki bir parkta sızmış halde bulunan İlyas G. ifadesinde uyurken telefonun başka biri tarafından çalındığını öne sürdü.

Çarptığı kadının telefonunu çalıp özür dileyerek uzaklaştı, güvenlik kamerasından yakalandı

Olay, 5 Ocak günü merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte alışveriş yapan N.H.H., telefonunun cebinde olmadığını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. N.H.H.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinden şüphelinin 41 yaşındaki İlyas G. olduğu saptandı. Görüntülerden alkollü olduğu anlaşılan İlyas G., bir gün sonra kent merkezindeki bir parkta sızmış halde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı telefonun parkta uyurken bir başkası tarafından çalındığını ileri süren şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anına ait görüntülerde, İlyas G.'nin çocuklu kadını uzun süre takip ettiği, kadına çarpma numarası yaparak cebindeki telefonu aldığı ve sonrasında özür dileyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Çarptığı kadının telefonunu çalıp özür dileyerek uzaklaştı, güvenlik kamerasından yakalandı

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