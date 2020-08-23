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23.08.2020 - 11:30 | | İHA

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakan sürücü olay yerinden kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı. Çarpan kişi ise kayıplara karıştı.

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakan sürücü olay yerinden kaçtı

İddiaya göre, İshakça Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen 30 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişiye, seyir halindeki bir araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Afgan genç, duyarlı bir vatandaşın yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yayaya çarpan ve olay yerini terk eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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