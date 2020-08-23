Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakan sürücü olay yerinden kaçtı

İddiaya göre, İshakça Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen 30 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişiye, seyir halindeki bir araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Afgan genç, duyarlı bir vatandaşın yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yayaya çarpan ve olay yerini terk eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.