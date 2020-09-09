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09.09.2020 - 16:49 | | DHA

Çarşafla 3’üncü kattan inmek istedi! Battaniye gerilerek kurtarıldı

Eskişehir’de, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülsüm Ö. (28), 3’üncü kattaki evinin penceresinden çarşaf sarkıtarak, aşağı inmeye çalıştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadını, yatağın üzerine battaniye gererek, kurtardı. Hafif yaralanan Gülsüm Ö., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gülsüm Ö.'nün kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Gülsüm Ö., gece eski eşi Murat Y. ile bir süre alkol aldı. Murat Y., evden ayrılırken, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülsüm Ö., 3’üncü kattaki evinin penceresinden aşağı çarşaf sarkıtıp, inmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarşafla aşağı inmek isteyen kadını vazgeçirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri beklendiği sırada polisler, alkollü olan Gülsüm Ö.’nün düşme ihtimaline karşı çevreden buldukları yatağı pencere altına getirdi. Yatağın üzerine de battaniye tutularak, önlem alındı. Gülsüm Ö., çarşafa tutunarak, inmek istediği sırada düştü. Polis ekiplerinin gerdiği battaniye sayesinde hafif yaralanan Gülsüm Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gülsüm Ö.'nün psikoloji servisine alındığı belirtildi.

EMNİYET, POLİS MEMURLARINI ÖDÜLLENDİRECEK

Gülsüm Ö.'nün penceren aşağı inmeye çalışması ve düşme anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sağlık ve polis ekiplerinin kapıdan çıkması için ikna etmeye çalıştığı Gülsüm Ö.’nün, inmeye çalışırken aşağı düşmesi ve polisin gerdiği battaniyeyle zemine çakılmaktan kurtulduğu görülüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün, genç kadın düştüğü sırada battaniye gerip, hayatını kurtaran polis memurlarını ödüllendireceği belirtildi.

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