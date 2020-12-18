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18.12.2020 - 17:00 | | DHA

Son dakika! Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Çatalca'da Hüseyin Sağlam isimli vatandaş yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yaralı olarak kurtarılan Sağlam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika! Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü

İstanbul Çatalca'da Hüseyin Sağlam isimli kişi yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kuyuya düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Hüseyin Sağlam'ı yaralı olarak kuyudan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Sağlam tedavi altına alındı.

Adana'da kuyu çöktü! Toprak altında kalanlar varAdana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı.
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