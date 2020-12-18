Son dakika! Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü

İstanbul Çatalca'da Hüseyin Sağlam isimli kişi yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kuyuya düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Hüseyin Sağlam'ı yaralı olarak kuyudan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Sağlam tedavi altına alındı.