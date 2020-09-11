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11.09.2020 - 07:00 |

Çatayev’in yardımcısı Ukrayna’da yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı 2016’daki terör saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev’in yardımcısı Kiev’de gözaltına alındı.

Çatayev’in yardımcısı Ukrayna’da yakalandı

Ukrayna Güvenlik Servisi, Interpol tarafından aranılan DAEŞ terör örgütü liderlerinden birinin düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Eski Sovyet ülkesi uyruklu ve DAEŞ terör örgütününün üst yönetiminde olduğu belirtilen şüphelinin, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev’in yardımcılığını yapmış olduğu belirtildi. Suriye ve Irak’ta terör saldırıları ve teröristlerin eğitiminde görev aldığı ifade edilen şüphelinin, 2018’de sahte belgelerle Ukrayna’ya giriş yaptığı, aynı zamanda örgütün hücre evlerini yönetmeye devam ettiği kaydedildi. Kiev’de yakalanan şüphelinin 40 gün süreyle gözaltında tutulacağı, iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Ahmet Çatayev, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 2017’de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti. l KİEV AA

 

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