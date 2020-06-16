Çatı Katı Aşk dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk fragmanı | Ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk" için heyecan dorukta. Romantik komedi tadındaki dizinin yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Peki Çatı Katı Aşk dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ilk bölüm fragmanı...

ÇATI KATI AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç (Ateş Avcı)

Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz)

Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz)

Nilay Deniz(Yasemin Çetin)

Renan Bilek (Celal Yılmaz)

Tülay Günal (Perihan Yılmaz)

Erhan Yazıcıoğlu (Asaf Avcı)

Ebru Aykaç (Gülriz Avcı)

Burak Tamdoğan (Filozof Emin)

Pelin Öztekin (Süheyla Durmaz)

Bülent Seyran (Şuayip Durmaz)

Bedia Ener (Saadet Yılmaz)

ÇATI KATI AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Çatı Katı Aşk ilk bölümüyle 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanacak.

ÇATI KATI AŞK FRAGMAN