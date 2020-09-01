Çatıda uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Yenice Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir kişinin evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, çatıda 10 gram esrar ile 61 kök Hint keneviri bulundu. Ruhsatsız av tüfeği ve 36 fişek de ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
30 Ağustos'a damga vuran gösteri 1,5 ayda hazırlandıİletişim Başkanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ve kutlamalara damga vuran ışık gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Böyle büyük çapta ilk kez düzenlenen gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.