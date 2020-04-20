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20.04.2020 - 13:28 | | DHA

Çatıdaki ineği görenler şaşkına döndü!

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, merdivenlerden tek katlı evin çatısına çıkan inek, görenleri şaşırttı. Dolaştığı çatıdan sahibi ve köylüler tarafından indirilen ineğin görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Çatıdaki ineği görenler şaşkına döndü!

Aydıntepe'ye bağlı Çatıksu köyünde yaşayan besici Murat Kıroğlu'na ait inek, otladığı sırada, merdivenlerden tek katlı evin çatısına çıktı. Burada bir süre dolaşan inek, bitişikteki diğer evin çatısına da geçti. Çatıda dolaşan ineği fark eden sahibinin yanı sıra komşuları da şaşırdı. İnek, çatıdan sahibi ve köylülerin yardımlarıyla indirildi. Hayvanın çatıda dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çatıdan indirilen ineğin ahıra götürüldüğü anlarından görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti.

Diyanet'ten teravih namazı açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi. Erbasş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" açıklamasında bulundu.
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