MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çatıdaki karları temizlerken aşağı düşmüştü... O anları anlattı
ABONE OL
19.02.2020 - 18:30 | | İHA

Çatıdaki karları temizlerken aşağı düşmüştü... O anları anlattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışırken kar kütlesiyle birlikte yere düşen Vedat Özgenç, yaşadıklarını anlattı.

Çatıdaki karları temizlerken aşağı düşmüştü... O anları anlattı

Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise bir metreyi buldu. İlçenin Gürdere köyünde ikamet eden Vedat Özgençha, çalıştığı süt fabrikasının çatısında biriken karı temizlerken az daha canından oluyordu. Çatıdaki kar kütlesinin birden kaymasıyla dengesini kaybeden Özgenç, kendisini yerde buldu. Kar yığını arasında zor anlar yaşayan Özgenç, daha sonra arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düştüğü anı anlatan Vedat Özgenç, “Çatıda çok kar vardı. Bende çatıyı temizlemek için çıktım. Karı temizlerken bir baktım kar kaydı ve ben o an karla beraber düştüm. O arada arkadaşımın da çekimde olduğunu bilmiyordum. Daha sonra baktım sosyal medyada çok dolaştığını fark ettim. Paylaşımlara bakarak da çok heyecanlandım. Bundan sonra iş güvenli alarak çalışacağım’’ dedi.



Çatıdaki karları temizlerken aşağı düşmüştü... O anları anlattı


    Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto ettiHollanda'nın Lahey kentinde toplanan çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    19 Şubat Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? - Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

    19 Şubat Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? - Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber