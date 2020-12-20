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20.12.2020 - 11:49 | | İHA

Çatıdan çatıya kaçmaya çalışan hırsız, polise yakalanınca ağladı!

Bursa’da çatıdan çatıya atlayarak kaçan ve daha sonra yakalanan hırsızlık şüphelisi, gözaltına alınınca hüngür hüngür ağladı.

Çatıdan çatıya kaçmaya çalışan hırsız, polise yakalanınca ağladı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binada oturan apartman sakinleri, kısıtlama saatinde çatıdan şüpheli sesler geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada ellerine sopa alarak çatıya çıkan vatandaşları gören hırsızlık şüphelisi, bulunduğu çatıdan başka evlerin çatılarına atlayarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri, apartmanın çevresini ablukaya aldı. Diğer polis ekipleri ise, apartmanın çatısına çıkarak şüpheli Kadir D.'yi (21) gözaltına aldı. Kadir D.’nin yapılan üst aramasında, tornavida, yan keski, bıçak ve İngiliz anahtarı ele geçirildi.

YAKALANINCA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ekipler tarafından kelepçelenen şüpheli Kadir D., meraklı kalabalığın gözleri önünde hüngür hüngür ağladı. Kadir D.’nin polis ekiplerine, "Hırsızlık yapmıyordum, bekçiler beni kovaladı onlardan saklanıyordum. Sokağa çıkmaktan ceza yemek istemedim. Allah’ım sen bana yardım et. Ben bir şey yapmadım" dedi. Gözaltına alınan Kadir D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
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