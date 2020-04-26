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26.04.2020 - 07:00 |

Çatılar tamamlanıyor

Atatürk Havalimanı’nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Öte yandan hastanenin çevre düzenlemesine de başlandı.

Çatılar tamamlanıyor

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.

Sancaktepe’deki hastanenin yapımı son hızla devam ediyor. Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor.

Çatılar tamamlanıyor

 

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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