Çatılar tamamlanıyor

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.

Sancaktepe’deki hastanenin yapımı son hızla devam ediyor. Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor.