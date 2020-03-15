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15.03.2020 - 15:33 | | AA

Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu

Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun hesabında, Özyazıcı ve Kaya'nın dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışırken mahsur kaldıkları ve Nepal'deki bir köye sığındıkları bildirilen haber ile Türk vatandaşlarının helikopter içinde çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
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