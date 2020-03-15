Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu

Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun hesabında, Özyazıcı ve Kaya'nın dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışırken mahsur kaldıkları ve Nepal'deki bir köye sığındıkları bildirilen haber ile Türk vatandaşlarının helikopter içinde çekilen fotoğraflarına da yer verildi.