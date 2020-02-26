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26.02.2020 - 22:16 | | AA

Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasına tepki

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB üyesi bir ülkede, seçilmiş bir müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor! Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir..." ifadelerini kullandı.

Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreniyle ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan müftü Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, Mete ile aynı suçtan yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu'nu ise suçsuz bularak beraatine karar verdi.

Mete'ye, 3 yıl içinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

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