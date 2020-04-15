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15.04.2020 - 16:39 | | DHA

Çay ocağına şok baskın! Kumar masasında yakalandılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde corona virüs önlemlerine uymayarak açılan çay ocağına baskında, içki içip, okey oynayan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı, iş yeri mühürlendi.

Çay ocağına şok baskın! Kumar masasında yakalandılar

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, corona virüs salgını riskini en aza indirmek amacıyla kapalı olması gereken bir çay ocağının açık olduğu ihbarını aldı. İlçedeki Bahçelievler Mahallesi Çamlık mevkisinde bulunan iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 6 kişinin alkol ve sigara tüketerek, okey oynadığını tespit etti.

Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerinde bulunan 6 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulanıp, çay ocağı mühürlendi.

 

 

Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.
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