21.07.2020 - 23:20 | | AA
Çay ocağında otururken vuruldular! 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'da bir çay ocağındakilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan kişilere, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mehmet İbiş, Y.H. ile F.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Ağır yaralı olan Mehmet İbiş, Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.