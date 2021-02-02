MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çay paketinden hayvan gübresi çıktı
ABONE OL
02.02.2021 - 13:57 | | DHA

Çay paketinden hayvan gübresi çıktı

Adıyaman'da seyyar satıcıdan aldığı çay paketlerinden çay yerine hayvan gübresi çıktığını öne süren Uğur Ay, dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Çay paketlerinden çıkan manzara karşısında şaşkına dönen Ay; "Çay zevkimiz vardı, o da böylece bozuldu" diye konuştu.

Çay paketinden hayvan gübresi çıktı

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan 3 çocuk babası Uğur Ay (43), geçen hafta kent merkezinde seyyar satıcının 50 liradan çay sattığını gördü. Uğur Ay, bunun üzerine 900'er gramlık 4 paket çayı 200 lira ödeyerek satın aldı. Eve gittikten sonra kutuyu açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Uğur Ay, durumu polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, kutudan çıkan üründen numune alırken, polis ekipleri de seyyar satıcının yakalanması için çalışma başlattı.

Kutudan çay yerine gübre çıkması ile şoke olduğunu anlatan ve vatandaşlardan ucuz ürünlere kanmaması tavsiyesinde bulunan Uğur Ay, "Geçen hafta eve giderken, seyyar satıcının çay sattığını gördüm. Fiyatı uygun olunca da 4 kutu aldım. Eve gidip kutuyu açtığımda, çay yerine gübre olduğunu görünce neye uğradığımı şaşırdım. Ben aldatıldım ve dolandırıldım, başkalarının benim gibi mağdur olmaması için ucuz ve taklit ürünlerden uzak durmasını istiyorum. Çay zevkimiz vardı, o da böylece bozuldu" diye konuştu.

Çay paketinden hayvan gübresi çıktı

Çay paketinden hayvan gübresi çıktı



 

Konya'da üretilen maket "çelik kanatlar" gerçeğini aratmıyorKonya'da plastik enjeksiyon üzerine üretim yapan firma, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın uçağı başta olmak üzere, Türk semalarının savunucuları olan jet uçakların maketini üretiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversite kampüsüne kurt indi!

Üniversite kampüsüne kurt indi!

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet