Çekiciyle taşınan araçtan çıktı! Tam 22 kilo...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan ve çekici aracına yüklenen otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobile gizlenmiş 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan ve çekici aracına yüklenen otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobile gizlenmiş 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.