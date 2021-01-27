MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çekiciyle taşınan araçtan çıktı! Tam 22 kilo...
ABONE OL
27.01.2021 - 23:02 | | DHA

Çekiciyle taşınan araçtan çıktı! Tam 22 kilo...

Malatya'da polis ekiplerince durdurulan çekici aracına yüklenen otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan ve çekici aracına yüklenen otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobile gizlenmiş 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Çekiciyle taşınan araçtan çıktı Tam 22 kilo...


Malatya'da 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildiMalatya'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polonezköy'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Polonezköy'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Çekiciyle taşınan araçtan çıktı! Tam 22 kilo...

Çekiciyle taşınan araçtan çıktı! Tam 22 kilo...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet