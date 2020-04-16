Çekmeköy'de sahte maske operasyonu

Mehmet Akif Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün saat 12.40 sıralarında adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 200 satışa hazır maske ile dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz maske üretimi yapıldığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.