Çekmeköy'de sahte maske operasyonu

Mehmet Akif Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün saat 12.40 sıralarında adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 200 satışa hazır maske ile dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz maske üretimi yapıldığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Metrobüste sosyal mesafe yok!İstanbul’da İBB’nin sefer sayılarını azaltması sonrası toplu taşımada insan yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nda bugün saat 06.30’da İstanbullu, corona virüs bulaşma korkusu yaşayarak işe gitmek zorunda kaldı, metrobüs kalabalık olduğu için sosyal mesafeye uygulamadı.