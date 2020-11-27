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27.11.2020 - 01:12 | | DHA

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı var

Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı var

Merkez Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kişiler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevre güvenliğini alan polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kovanları incelemek için topladı.

Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiKocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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