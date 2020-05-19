Çekmeköy'de yasağa uymayan 16 kişiye 50 bin 880 lira ceza!

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün saat 22.15 sıralarında Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine kontrol yapıldı. İş yerinde kumar oynanmadığı ancak işyeri sahibi ile birlikte toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlenerek her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca toplam 31 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

NARGİLE İÇİYORLARDI

Aynı gün saat 23.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi Barış Yolu Caddesi'nde de kapalı olması gereken bir kafede, 5 kişinin bir masa etrafında nargile içtikleri tespit edildi. İş yeri sahibi ile birlikte 6 kişiye toplam 19 bin 80 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahiplerine "Mühür Fekki" suçundan adli işlem uygulandı ve daha önce mühürlenen ve usulsüz bir şekilde yeniden açılan iki iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.