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11.08.2020 - 17:54 | | DHA

Son dakika! Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilik yaptığı açıklamada 20 yolcunun tahliye edildiğini herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Son dakika Çekmeköyde yolcu otobüsünde yangın

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden Çekmeköy'deki yolcu otobüsü yangının ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun."

Son dakika Çekmeköyde yolcu otobüsünde yangın

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