MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor, mesleği ne?
ABONE OL
13.04.2020 - 18:30 |

Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor 2020'de en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Cemal Can Canseven ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak birleşme partisinde DJ'lik alanında hünerlerini sergileyen Cemal Can, büyük bir ilgi topladı. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven takımın renkli kişilikleri arasında yer alıyor. Survivor'da açık arttırma oyununda sergilediği sempatik tavırlar ile dikkat çeken Cemal Can Canseven'in hayatı ve yaşı hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

 

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Coronayı yenen 11 yaşındaki çocuk alkışlarla uğurlandı!Kahramanmaraş'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan 11 yaşındaki çocuk, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor, mesleği ne?

Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor, mesleği ne?

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

Sokağa çıkma yasağı yine olacak mı, devam edecek mi? 13 Nisan Sokağa çıkma yasağında son durum

Sokağa çıkma yasağı yine olacak mı, devam edecek mi? 13 Nisan Sokağa çıkma yasağında son durum

Sıradaki Haber