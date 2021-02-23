Cemre düştü mü? Cemre ne zaman düşecek? (1.2.3. Cemre düşme tarihleri 2021)

Son zamanlarda yurt genelinde karlı havanın hakim olması ardından yerini güneşli hava aldı. Şubat ayının son günlerinde Mart ayına girmemize sayılı günler kala ilkbahar coşkusu tüm yurdu sardı. İlkbahar denilince akla ilk gelen cemrelerin ilki havaya düştü. 19-20 Şybat 2021 tarihlerinde düşen ilk cemre, ikinci ve üçüncü cemre hakkında meraklandırdı. Peki 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri 2021...

CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Yılın ilk cemresi 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde havaya düştü.

2. VE 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2. Cemre 26-27 Şubat 2021 tarihlerinde suya

3. Cemre ise 5-6 Mart 2021 tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR, CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?



Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.