Cemre nedir, cemre düşmesi ne demek? Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2021

İlkbaharın müjdesi olarak bilinen cemre düşmesi hakkında meraklı arayış başladı. Milyonlarca vatandaş, cemrenin ne olduğunu araştırırken, cemre ne zaman düşecek, düştü mü soruları da peş peşe geldi. Peki cemre nedir, cemre düşmesi ne demek? Bir yılda üç ayrı tarihte düşen cemrenin ilki havada, ikincisi suda, üçüncüsü de toprağa düşer. İşte cemre düşme tarihleri 2021...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK, CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

İlk cemre bugün(19 Şubat) ve yarın (20 Şubat) günlerinde havaya düşüyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2021

İkinci cemre suya 26-27 Şubat,

üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR, CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.

Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.

Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.

Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.

Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

Cemre Olayının Tarihçesi

Cemre düşmesi olayı eski zamanlarda Arap halkından ortaya çıkmış bir hava olaydır. Arap halkı sıcak aylarda yüksek yerlerde yaşamaya başlardı. Soğuk havalarda ise alçak yerlerde yaşamlarını sürmüşlerdir. Genellikle düzlük yerler tercih edilmiştir. Bu düzlüklerde orta bölümlerinde çadırlar kurulmuştur. Hayvancılığın yaygın olduğu bu dönemde hayvanları çadırlardan uzak kalmaması amacıyla çadıra yakın yerlerde bulundurmuşlardır.

Kış mevsiminin gelmesi ile çadıra yakın yerlerde 3 ateş yakılır. Bu ateşler farklı sebeplerden yakılmaktadır. Birinci ateş insanlar için, ikinci ve üçüncü ateş ise hayvanlar için yakılmaktadır. Havaların ısınmaya başlaması ile ateşler teker teker söndürülür. Böylece bu hava ısınması olayına cemre düşmesi denir.