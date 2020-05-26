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26.05.2020 - 18:36 | | İHA

Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıdı! Savunması 'pes artık' dedirtti

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının mahkemedeki ifadesi pes dedirtti. Uyuşturucuları içmek için aldığını söyleyen zanlının, “22 fişeği 6-7 ay idare etsin diye aldım” dediği öğrenildi.

Çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşımaktan tutuklanan S.A’nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen S.A’nın cenaze aracını çalmadığını, uyuşturucu maddeyi sadece içmek için aldığını söylediği öğrenildi. S.A’nın madde bağımlısı olduğunu söylediği mahkemede, “Dün de sokağa çıkmanın yasak olduğunu bildiğim için belediyeye ait cenaze arabasını alarak Çorlu’ya gitmeye karar verdim. Amacım madde ihtiyacını gidermekti” dediği öğrenildi.

“6-7 ay idare etsin diye aldım”

Zanlı, kendisine yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandığının hatırlatılması üzerine, “Uyuşturucuyu aldım. Satmak kastım yoktur. 22 fişek almamın nedeni beni 6-7 ay idare etsin diye aldım” dedi. S.A’nın kendisiyle birlikte yakalanan S.T. ve U.V’yi ise yolda görüp araca aldığını, uyuşturucudan haberleri olmadığını söylediği öğrenildi. S.T. ve U.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çilekte görülen kurtçukların zararı yokSeverek tüketilen yaz meyvesi çilekle ilgili sosyal medyada hızla yayılan videolar herkesi şaşırttı. Paylaşılan videolarda tuzlu suya atılan çileğin içerisinden böceklerin çıktığı görüldü. Bu tür meyvelerde kurtçukların görülmesinin çok normal olduğunu belirten Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakabiliyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bu durum doğanın döngüsü ve sağlık açısından risk oluşturmaz" dedi.
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