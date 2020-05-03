MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cenaze namazı kılınan köydeki 60 corona hastasının tedavisi sürüyor!
ABONE OL
03.05.2020 - 15:52 | | DHA

Cenaze namazı kılınan köydeki 60 corona hastasının tedavisi sürüyor!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, 12 gün önce karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası 'Covid-19' testi pozitif çıkan 60 kişinin tedavisi sürüyor.

Cenaze namazı kılınan köydeki 60 corona hastasının tedavisi sürüyor!

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Daha sonra evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı. 12'nci günde, 60 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

 

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etti!Başakşehir’de hastanede yeni tip corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı- Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Valilik duyurdu! Kütahya'da bir ilçede iki mahalle karantinada

Valilik duyurdu! Kütahya'da bir ilçede iki mahalle karantinada

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

Sıradaki Haber