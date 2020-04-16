Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Cenaze namazına katılımda vefat eden kişilerin yakınlarının alınmasına ağırlık verilirleken, bu kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasına büyük önem veriliyor. Emet'li vatandaşlar yapılan bu uygulamaya istinasız uyarken, Korona virüs Covid-19 salgını tedibirleri kapsamında Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri ve Emet Müfütülüğü tarafından bu kuralın istisnasız uygulatılacağı bildirildi.