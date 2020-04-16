Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Cenaze namazına katılımda vefat eden kişilerin yakınlarının alınmasına ağırlık verilirleken, bu kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasına büyük önem veriliyor. Emet'li vatandaşlar yapılan bu uygulamaya istinasız uyarken, Korona virüs Covid-19 salgını tedibirleri kapsamında Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri ve Emet Müfütülüğü tarafından bu kuralın istisnasız uygulatılacağı bildirildi.
Corona virüsü yenen Burak Akkul merak edilen her şeyi tek tek anlattıÇok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul corona virüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden taburcu olan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını CNN TÜRK'teki Tarafsız Bölge programında anlattı.