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18.08.2020 - 13:01 | | DHA

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer için üniversitede tören düzenlendi. Törene katılan Koçer'in çalışma arkadaşları, öğrencileri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

 

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (39), yönetimindeki 06 DF 1292 plakalı motosikletle aynı yönde ilerleyen Nur Yıldırım’ın kullandığı 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Barış Koçer için üniversite kampüsünde tören düzenlendi. Törene, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, Koçer'in çalışma arkadaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. 

Törende konuşma rektör Babür Özçelik, Koçer'in yardımsever bir kişiliğe sahip olduğunu ve kıymetli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 

Barış Koçer'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Yazır Mezarlığı’na götürüldü. Koçer'in cenazesi öğle namazına müteakip defnedilecek.

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
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