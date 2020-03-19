Cenaze'de corona önlemi! 2’şer adım kuralı...

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanlarından Hayati Uzun’un eşi Ayşe Uzun (88), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki yoğum bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastaneden alınarak Bilecik’e getirilen Ayşe Uzun için Kayıboyu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Corona virüs salgın tehlikesi nedeniyle cenazeye katılan cemaat, tedbir olarak 2’şer adım arayla saf tutarak namaz kıldı. Bazı kişiler ise cenazeye maske takarak katıldı.



Uzun’un cenazesi, namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.