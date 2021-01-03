Cenazeler Türkiye'ye geldi! 'Baba oğul çalışıyorduk...'

Somali'de, Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik dün yapılan saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu’nun cenazeleri başkent Mogadişu’dan havalanan Türk Hava Yollarına ait TK687 sefer sayılı uçakla bu akşam saat 18.40’te İstanbul Havalimanı’na getirildi. Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da yurda döndü.

Yaralı işçi, saldırı anında yaşananları anlattı

İstanbul Havalimanı’nda kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına yaşanan saldırı anını anlatan Ömer Aydoğdu, saldırıda oğlu Selami Aydoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirterek, “Yol çalışması yapıyorduk, orada asfalt seriyorduk. O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı. İki cenazemiz var onlarla birlikte geldik. Oradaki hastanede başka yaralı arkadaşımız yok hepimiz geldik. 6 kişiydik ekip başı bendim” dedi.

Saldırıda yaralan diğer bir işçi Yavuz Ercan ise, “Olay, ekip başımızın söylediği gibi gerçekleşti. Ben yine şükürler olsun bu şekilde atlattım ama onunki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, dostlar sağ olsun. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

Çorum’da toprağa verilecekler

İnişin akabinde uçaktan indirilen Türk işçilerin cenazeleri Ankara’ya hareket edecek uçağa nakledilecek. Daha sonra cenazeler defnedilmek üzere Çorum’a götürülecek. Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.

EVİNDE YAS HAKİM

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerden Selami Aydoğdu'nun ailesi, evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Somali'de dün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerden 22 yaşındaki Selami Aydoğdu'nun Ankara'daki evine hüzün çöktü.

Aydoğdu'nun kayınvalidesi Arzu Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydoğdu'nun çok iyi yürekli bir insan olduğunu ve onu kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Aydoğdu'nun ailesiyle aynı mahallenin sakinleri olduklarını belirten Han, "(Kızımla) Küçüklükten beri birbirlerini seviyorlardı. Kendi çabasıyla yaptı bir şeyler. 'Sonunda mutlu olacağız.' dediler. 28 Haziran'da nikahları oldu. 2 aylık evliyken krediyle ev aldılar. 'Kredi borcumuzu ödeyeyim, daha rahat bir yaşantı sürelim.' diye oraya gitti." ifadelerini kullandı.

Kızı İrem'in, eşini kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını kaydeden Han, kızının sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabildiğini anlattı.

Han, "Bir şey diyemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

"Dört dörtlük bir çocuktu"

Kayınbabası Zafer Han ise Aydoğdu'nun "dört dörtlük, güler yüzlü ve çalışkan bir çocuk olduğunu" söyledi.

Kızı İrem'in, eşinin Somali'ye gitmesine razı olmadığını anlatan Han, yaşanan durumun çok acı olduğunu ifade etti.

Damadıyla en son cuma günü konuştuklarını kaydeden Han, Aydoğdu'nun cenazesinin önce Ankara'ya, evine getirileceğini daha sonra memleketi Çorum'da defnedileceğini bildirdi.

Öte yandan, aynı terör saldırısında yaralanan Selami Aydoğdu'nun babası Ömer Aydoğdu'nun da Türkiye'ye getirileceği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Somali'de bir Türk şirketine düzenlenen terör saldırısında Aydoğdu ve Erdinç Genç (44) hayatını kaybetmiş, 3'ü Türk 14 kişi yaralanmıştı.