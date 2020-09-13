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13.09.2020 - 13:48 | | İHA

'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Adıyaman’da, 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda akrabalar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polis havaya ateş edip, biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga, Kahta Devlet Hastanesi Morgu önünde meydana geldi. Önceki gün Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören Kamile Kutlu isimli kadın hayatını kaybetti. Morga kaldırılan şahsın cenazesini defnetmek için akrabalar arasında önceki akşam tartışma çıktı. Cenazeyi kimin defnedeceği ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlileri ve polis kavgaya müdahale etti.

Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Cenazeyi alıp, defnetmek için morg önüne gelen akrabalar yine tartıştı. Bu kez kavga daha da büyüdü. Taraflar birbirine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalar ile saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açıldı. Biber gazıyla kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar kontrol altına alındı. Kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden tabanca çıktığı öğrenildi.

Cenazenin polis gözetiminde Kahta ilçe merkezinde defnedileceği öğrenildi.

Vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyorYURT genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.
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