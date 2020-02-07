Cennet koylar için 7 bin imza toplandı

Ayvalık Tabiat Platformu tarafından ihalenin iptali için başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 7 bin kişinin destek verdiği belirtildi. Toplanan imzalar yarın PTT aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderilecek. Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık halkının nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Pınarboğazı (Ortunç yanı) ve Dalyan (Adakamping yanı) kıyıları ve koyların tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmasını; kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını istiyoruz. Kıyılar halkındır, işgal edilemez!” denildi.



‘İhale iptal edilsin’



Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler ise, “Ada Camping ile Ortunç Motel çevresinde halk plajı olarak kullanılan alanları ihale ile özel şahıslara kiralanmak isteniyor. İhalenin bir an önce iptal edilmesi için yasal haklarımızı da kullanacağız. Talatpaşa Caddesi’ndeki standımız ihale gününe kadar açık kalacak. Hava şartları el verdiği takdirde Cumartesi günü basın açıklaması yapabiliriz. Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık halkının nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Ortunç Koyu’nun tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmalı” diye konuştu.



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden ihalenin iptali için destek istediklerini belirtti.