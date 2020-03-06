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06.03.2020 - 12:02 | | DHA

Cep telefonu çalınca, denizde cesedi bulundu

İzmit’te, iskele üzerine bırakılan montun cebindeki cep telefonunun çalması üzerine denizde arama yapan polis, Kenan E.'nin (78) cansız bedenini buldu. Yaşlı adamın, denize atlayarak intihar ettiği değerlendiriliyor.

Cep telefonu çalınca, denizde cesedi bulundu

İzmit Marina’daki iskelede sabah 10.00 sıralarında yere bırakılmış montu görüp, cebindeki cep telefonunun çaldığını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi, denizde zodyak botla yaptığı aramada bir kişinin cansız bedenini buldu.

Bota alınarak, kıyıya çıkarılan cesedin Kenan E.'ye ait olduğu belirlendi.

E.'nin iskeleden deniz atlayarak intihar ettiği düşünülürken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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