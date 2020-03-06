Cep telefonu çalınca, denizde cesedi bulundu

İzmit Marina’daki iskelede sabah 10.00 sıralarında yere bırakılmış montu görüp, cebindeki cep telefonunun çaldığını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi, denizde zodyak botla yaptığı aramada bir kişinin cansız bedenini buldu.
Bota alınarak, kıyıya çıkarılan cesedin Kenan E.'ye ait olduğu belirlendi.
E.'nin iskeleden deniz atlayarak intihar ettiği düşünülürken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldıABD'nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.