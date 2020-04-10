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10.04.2020 - 09:21 | | DHA

Cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi! Ä°stanbul'da korku dolu anlar

BakÄ±rkÃ¶y D - 100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. TrafiÄŸi tehlikeye atan otomobil, bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kayboldu.Â

Cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi! Ä°stanbul'da korku dolu anlar

BakÄ±rkÃ¶y D - 100 Karayolu BeÅŸyol mevkiinde, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diÄŸer araÃ§larÄ± tehlikeye attÄ±.

O anlar trafikte bulunan diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan cep telefonu kameralarÄ±na kaydedildi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, siyah otomobilin araÃ§lar arasÄ±nda uzun sÃ¼re makas atarak ilerlediÄŸi ve bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kaybolduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â 


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