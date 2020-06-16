MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cep telefonuyla görüntüledi! "Bomba düşmüş gibi korktuk"
ABONE OL
16.06.2020 - 15:11 | | İHA

Cep telefonuyla görüntüledi! "Bomba düşmüş gibi korktuk"

Sivas’ın Güney köyünde yaşayan 11 yaşındaki küçük kız, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi. Düşen yıldırım ağaçlara zarar verirken, köyde birkaç evin elektrik aletlerinin bozulmasına ve bir kadının işitme kaybı yaşamasına neden oldu.

Cep telefonuyla görüntüledi! "Bomba düşmüş gibi korktuk"

Sivas’ta hafta sonunun yağışlı geçmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 1 hafta süren yağışlar nedeniyle birçok köyde sel ve taşkınlar meydana geldi. Merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin 11 yaşında ki kızları İrem Kervankıran, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi.

Yıldırım düşme anında korkarak yanında olan babaannesine bağıran Kervankıran, kısa süren bir şok yaşadı. Yıldırım, köyde yaşayan yaşlı bir kadının işitme kaybına neden olurken bazı evlerde ise elektrikli eşyaların bozulmasına neden oldu.

"BOMBA DÜŞMÜŞ GİBİ KORKTUK"

Yıldırım düşme anını görüntüleyen 11 yaşındaki İrem Kervankıran, “ O gün hava da bulutlar karışmaya başladı, gri renkte. Daha sonra şimşekler yavaş , yavaş çakmaya başladı. Bende annemden telefonu alarak çekmeye başladım. Çektiğim anda birden ses geldi ama ben son anlarını görmüştüm. Sonra babam gil geldi. Biz çok korktuk aslında. Babama gösterdiğim görüntüleri babam sosyal medyada paylaştı. Yıldırım evimizin bahçesine düşmüştü. Demirlere kıvılcım geldi ve siyah oldular. Bomba düşmüş gibi çok korktuk “dedi.

"KULAKLARIM DUYMUYOR"

Kervankıran ailesinin komşusu olan Selver Şahin, düşen yıldırımın sesinden dolayı duyma kaybı yaşadığını belirterek, “Yağmur yağdı, şimşek çaktı. Bostana su basacak diye oğlumla kürekle geliyorduk. Birden şakılayınca yere çöktüm ve kulaklarımı kapattım. Korktum, şimdi kulaklarım ağrıyor. Kulaklarım duymuyor “dedi.

Güney köyünde yaşayan Şeref Toy, “Akşam üstü hava çok karardı, karardıktan sonra şimşek çaktı. Bizim evlerin sigortaları attı. Buradan ateşler çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.

Cep telefonuyla görüntüledi Bomba düşmüş gibi korktuk

    Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandıKahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşım için karar!

    Son dakika... Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşım için karar!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu

    Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu

    Sıradaki Haber