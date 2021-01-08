08.01.2021 - 13:28 | | İHA
Cephanelik gibi eve operasyon! 1 kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te Jandarma Komutanlığı ekiplerince cephanelik gibi bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nizip Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nizip ilçesinde bir eve operasyon yapıldı. Ekipler evin her yerini didik didik aradı. Yapılan aramalar sonucunda 6 adet el bombası, 2 adet silah, bir miktar mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.