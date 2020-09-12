‘Cep’ten kontrol edin

Pek çok türü satışa sunulan maskelerden “cerrahi” olarak tanımlananlara Sağlık Bakanlığı izin veriyor ve denetimi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılıyor. Cerrahi maskelerin, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında belirlenen standartlara uygun üretilmesi gerekiyor. Cerrahi maskeler için bakteri filtrasyon verimliliği, solunabilirlik, mikrobiyal temizlik düzeyi, biyouyumluluk gibi çeşitli kriterler gözetilirken, üreticilere de maskeyle ile ilgili testlerin yapımı ile ilgili yol gösteriliyor. Cerrahi maskelerin Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) kayıtlı olması gerekiyor. Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebilen ÜTS Mobil uygulaması ile vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri uygulama üzerinden kontrol edebiliyor. Ayrıca AB standartı olan “CE” ve ilgili tıbbi gereç mevzuatı yönünden denetleniyor. Bu kapsamda cerrahi maskelere yönelik yapılan 72 farklı ürünün denetiminde, tıbbi cihaz standardına uygun olmayan ürünlerle ilgili üretici firmalar uyarıldı. Firmaların uygun standartta üretim yapması sağlandı. Yetkililer, cerrahi maskelerle ilgili denetim faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

En az 5 yıkama

Standartlara göre uzun ömürlü maskeler, en az 5 yıkama ve kurutmaya dayanacak şekilde üretilmesi gerekiyor. Bulaşmayı engelleyecek şekilde ambalajlanan maskelerin takılıp çıkarılmasında da bir dizi kurala uymak gerekiyor. Buna göre, maskeyi takarken ve çıkarırken ellerin sabun ve suyla yıkanması, dezenfektan ile ovalanması, çıkarırken de maskenin önüne dokunulmaması gerekiyor. Eskiyen bez maskelerin lastik bir torba ile çöpe atılması, hijyen açısından önem taşıyor. Yasal prosedüre göre, tesis bilgileri ve numune ürünlerle TSE’ye başvuran bez maske üreticileri, detaylı laboratuvar incelemesi sonrasında uygunluk belgesi alabiliyor.