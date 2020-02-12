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12.02.2020 - 14:41 | | DHA

Ceren Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi

Ceren’in ailesi, katil Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ceren Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi

Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

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