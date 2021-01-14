MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cesedi parçalayarak ayrı ayrı çantalara koydu! Sır perdesi aralanıyor
ABONE OL
14.01.2021 - 14:18 | | DHA

Cesedi parçalayarak ayrı ayrı çantalara koydu! Sır perdesi aralanıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı çantalar içerisinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili ilk inceleme tamamlandı. Cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve balta benzeri bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri, bölgede detaylı bir inceleme başlatmıştı. Otopsi Merkezine getirilen 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Cinayete kurban edilen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, cesedin baltaya benzer bir malzemeyle parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor. İlk incelemede, cinayetin ise en az 15 gün önce işlendiği ve cesedin 2 haftadır suda beklediği öngörüldü.

Olay ile ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri çantaların bulunduğu derede arama çalışmalarına devam ediyor.

    Uçan çatıdan son anda kaçarak kurtulduKONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamyon binaya girdi! Anne ve çocuğu ölümden döndü

    Kamyon binaya girdi! Anne ve çocuğu ölümden döndü

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Son dakika! Emniyet'ten dikkat çeken paylaşım: Saatler kaldı

    Son dakika! Emniyet'ten dikkat çeken paylaşım: Saatler kaldı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet