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03.02.2020 - 09:49 | | DHA

Ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

İstanbul Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi.

Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

 

 

 

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