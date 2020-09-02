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02.09.2020 - 12:49 | | İHA

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, mecliste baygınlık geçirdi

Çeşme Belediyesi'nin Eylül ayı meclisi toplantısına başkanlık ettiği sırada baygınlık geçiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hastaneye kaldırıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, mecliste baygınlık geçirdi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Çakabey Kültür Merkezinde yapılan Çeşme Belediyesi Eylül ayı meclisi toplantısı devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirterek yardımcılarından tansiyon aleti istedi ve meclis oturumuna kısa bir ara verdi. Ara sırasında tansiyonunu ölçtüren Ekrem Oran’ın nabız atışı çok yüksek çıktı.

Bunun üzerine belediye meclis üyeleri ve izleyenlerden müsaade isteyerek oturumu yönetmesi için meclis üyesi Aybars Yıldırım’a devreden Ekrem Oran, salondan çıkmak için hareketlendiği sırada baygınlık geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Oran, yapılan yoğun tetkiklerinin ardından evinde istirahat etmesi tavsiye edilerek taburcu edildi.

 

AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ağustos ayı içerisinde de rahatsızlanmış ve Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oran, yapılan tetkikler temiz çıkınca taburcu edilmişti.

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