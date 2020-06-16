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16.06.2020 - 14:48 | | DHA

Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde, Roman vatandaşlara ait çadırlar, belediye ekiplerince söküldü. Yetkililerin, kendilerine verdiği sözü tutmadığını öne süren Roman vatandaşlar, ağlayarak duruma tepki gösterdi.

Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Alaçatı Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde yaşayan 300 Roman vatandaşa ait 60 çadır, Çeşme Belediyesi ekiplerince söküldü. Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin katıldığı çalışmayı, Roman vatandaşlar engellemeye çalıştı. Buna rağmen ekipler, kepçe desteğiyle çadırları kaldırdı. Evsiz kaldıklarını kaydeden vatandaşlar, yıkım yapılmayacağı yönünde Çeşme Belediyesi yetkililerinin daha önce kendilerine söz verdiğini belirterek, "Söz veren başkanlar nerede. Çoluk çocuk perişanız" dedi.

Çeşmede Romanların çadırları kaldırıldı

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