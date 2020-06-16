Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Alaçatı Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde yaşayan 300 Roman vatandaşa ait 60 çadır, Çeşme Belediyesi ekiplerince söküldü. Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin katıldığı çalışmayı, Roman vatandaşlar engellemeye çalıştı. Buna rağmen ekipler, kepçe desteğiyle çadırları kaldırdı. Evsiz kaldıklarını kaydeden vatandaşlar, yıkım yapılmayacağı yönünde Çeşme Belediyesi yetkililerinin daha önce kendilerine söz verdiğini belirterek, "Söz veren başkanlar nerede. Çoluk çocuk perişanız" dedi.
Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandıKahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.