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04.11.2020 - 11:22 | | İHA

Çeşme'nin deprem hasar raporu belli oldu

Çeşme'de deprem nedeniyle, ikamet edilen 10 binada hafif, 3 binada ağır hasar meydana geldi. Metruk ve kullanılmayan binaların 6'sında ağır, 2'sinde de hafif tespit edildi. 29 vatandaş da hafif yaralandı.

Çeşme'nin deprem hasar raporu belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de, depremin ardından yapılan tespitler sonucunda, Musalla, 16 Eylül, Sakarya, Çiftlik, Dalyan, Ardıç, Ildır, Yalı, Ovacık, Şehit Mehmet, Ilıca ve Alaçatı mahallelerinde ikamet edilen 10 binada hafif, 3 binada ağır olduğu belirlendi. Ayrıca metruk ve kullanılmayan binaların 6'sında ağır, 2'sinde de hafif hasarlar olduğu tespit edildi.

Öte yandan deprem sırasında merdivenden düşme, balkondan atlama, üzerine eşya düşmesi, kafa travması, tekneden karaya düşme sonucu yaralanma gibi çeşitli yaralanmalar sonucu 29 kişi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Hafif yaralı olan vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bira kutusuyla motosiklet kullanan sürücüye, para cezasıAntalya'da kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya, 2 bin 605 TL para cezası kesildi.
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