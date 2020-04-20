Cesur Eş Anlamlısı Nedir? Cesur Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Cesur kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan giren cesur kelimesinin Türkçe karşılığı yürekli kelimesidir. Cesur kelimesinin eş anlamlı kelimesi yürekli kelimesidir.



Cesur Eş Anlamlısı Nedir?



Eş anlamlı kelimeler yazılışları ile okunuşları farklı olan kelimelerdir. Fakat anlam bakımından aynı oldukları için cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Cesur kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise acar, dayı, gözü pek, cesareti olan, yürekli kelimelerinden oluşmaktadır.



Cesur Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Türk Dil Kurumunda kelimelerin anlamları ve eş anlamlıları bulunmaktadır. Çeşit kelimesi cümle içerisinde sıfat veya zarf biçiminde kullanılmaktadır. Çeşit kelimesinin ise TDK anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Yürekli (sıfat olarak)

- Yürekli bir biçimde (zarf olarak)



Cesur kelimesi ile aynı anlama gelen ve eş anlamı olan yürekli kelimesi cümle içerisinde cesur kelimesinin yerine de kullanılabilir.