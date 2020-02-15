Çeteye tahsilat ve silah operasyonu

Yağma, tehdit ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alınan Süt ve adamlarında 22 silahla birlikte tahsil edilmek üzere hazırlanmış çok sayıda çek-senet ve çelik yelek ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet edilen Yakup Süt ve adamlarını bir yıl izledi. Silah kaçakçılığından çek senet tahsilatına, kumar oynatmaktan tehdit ve yağmaya kadar birçok suça karıştığı ve üç ilde örgütlendiği tespit edilen Yakup Süt ve adamlarına dün operasyon düzenlendi.



Üç ilde baskın



İstanbul merkez olmak üzere üç ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan aralarında Yakup Süt’ün de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. 1990’lı yıllarda işlenen birçok suçta doğrudan veya dolaylı parmağı bulunduğu tespit edilen ve “organize suç çetesi soruşturması” kapsamında aranan Yakup Süt ve adamlarının adreslerinde, çeşitli marka ve modellerde 16 tabanca, üç pompalı tüfek, üç kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait fişekler, çok sayıda çek, senet ve bir balistik çelik yelek ele geçirildi.



Üç kez kaçtı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 51 adamıyla sorguya alınan Yakup Süt, 1989’da tefeci Abuzer Soldan’ı vurdu. Bir yıl sonra uyuşturucu kaçakçısı olduğu ileri sürülen Halil Kurt’u öldüren Süt, müebbet hapis cezası aldı ve cezaevinden kaçtı. 1994’de uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş’ı kaçırmaya hazırlanırken yakalanan Süt, bu kez adliyeden kaçtı. 1994’te Nejat Daş’ı, Sinop Cezaevi’nden İstanbul’a getiren jandarmaları yemeklerine uyku ilacı koyup uyuttu, on adamıyla birlikte Daş’ı kaçırdı. Bir süre sonra yakalanan Süt’ün adı 1998’de Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın vurulmasında azmettirici olarak geçti. Yakup Süt, 1999’da da cezaevinden götürüldüğü hastaneden kaçtı. Sabıkasında çok sayıda yaralama ve cinayet bulunan Süt, tahsilat, kumar ve silah kaçakçılığından gözaltına alındı.