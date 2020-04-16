‘Çetin’ koronavirüs savaşçısı oldu

ODTÜ ile Elektroland Defence, TSK ve Emniyet’in kullandığı bomba imha robotu ÇETİN’i, kimyasal dezenfeksiyon tankı ve “biyolojik arıtma” yapabilen ultraviyole lambalarla koronavirüs savaşçısına dönüştürdü. Dezenfeksiyon yapabilen, merdiven inip çıkabilen robota, koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı verildi.



‘Dezenfeksiyon’ tankı



Koronavirüs salgının ardından, çalışmalarını sağlık alanında yoğunlaştıran Türk savunma sanayii üretimlerine bir yenisi daha ekledi.

Türkiye’nin köklü robotik firması Elektroland Defence, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in savunma firmalarına “tecrübelerinizi sağlık alanında yansıtmaya hazır olun” talimatının ardından harekete geçti ve “Biyolojik Mücadele Robotu” üretti.



Firma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yıllardır hizmet veren bomba imha robotlarından TMR-II ÇETİN platformu üzerine, 5 litrelik bir kimyasal dezenfeksiyon tankı yerleştirdi. Tankın üzerine 180 derece dönebilen bir taret; taretin üzerine de ultra düşük seviyede ancak uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme yapabilen bir ULV cihazı entegre edildi.



Bu noktada ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVME-R) devreye girerek, robotun üzerine ultraviyole ışık veren UV-C lambalar yerleştirilmesini önerdi. Robotun üzerine virüs ve mikroorganizmalar üzerinde etkisi bilinen UV-C lambalardan 4 adet monte edildi.

Hastanede kullanılacak

Robota, koronavirüsle mücadele sırasında virüs kaparak hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı verildi. Cemil Robot’un hem salgında hem de salgın sonrasında, normal hastane hizmetlerinde etkin olarak kullanılması planlanıyor. Üzerine yerleştirilen tank sayesinde dezenfeksiyon çalışması yapabilen Cemil Robot, çok rahat merdiven çıkıp, inebiliyor.

Prototip olarak üretilen Robot Cemil’in gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlanması bekleniyor.