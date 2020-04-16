MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Çetin’ koronavirüs savaşçısı oldu
ABONE OL
16.04.2020 - 07:00 | | Seyfettin Ersöz

‘Çetin’ koronavirüs savaşçısı oldu

Emniyet ve TSK’nın bomba imha robotu ‘Çetin’ artık koronavirüsle mücadelede görev yapacak. Robot, dezenfeksiyon yapabiliyor ve merdiven inip çıkabiliyor

‘Çetin’ koronavirüs savaşçısı oldu
Seyfettin Ersöz

ODTÜ ile Elektroland Defence, TSK ve Emniyet’in kullandığı bomba imha robotu ÇETİN’i, kimyasal dezenfeksiyon tankı ve “biyolojik arıtma” yapabilen ultraviyole lambalarla koronavirüs savaşçısına dönüştürdü. Dezenfeksiyon yapabilen, merdiven inip çıkabilen robota, koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı verildi.

‘Dezenfeksiyon’ tankı

Koronavirüs salgının ardından, çalışmalarını sağlık alanında yoğunlaştıran Türk savunma sanayii üretimlerine bir yenisi daha ekledi.
Türkiye’nin köklü robotik firması Elektroland Defence, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in savunma firmalarına “tecrübelerinizi sağlık alanında yansıtmaya hazır olun” talimatının ardından harekete geçti ve “Biyolojik Mücadele Robotu” üretti.

Firma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yıllardır hizmet veren bomba imha robotlarından TMR-II ÇETİN platformu üzerine, 5 litrelik bir kimyasal dezenfeksiyon tankı yerleştirdi. Tankın üzerine 180 derece dönebilen bir taret; taretin üzerine de ultra düşük seviyede ancak uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme yapabilen bir ULV cihazı entegre edildi.

Bu noktada ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVME-R) devreye girerek, robotun üzerine ultraviyole ışık veren UV-C lambalar yerleştirilmesini önerdi. Robotun üzerine virüs ve mikroorganizmalar üzerinde etkisi bilinen UV-C lambalardan 4 adet monte edildi.

Hastanede kullanılacak

Robota, koronavirüsle mücadele sırasında virüs kaparak hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı verildi. Cemil Robot’un hem salgında hem de salgın sonrasında, normal hastane hizmetlerinde etkin olarak kullanılması planlanıyor. Üzerine yerleştirilen tank sayesinde dezenfeksiyon çalışması yapabilen Cemil Robot, çok rahat merdiven çıkıp, inebiliyor.
Prototip olarak üretilen Robot Cemil’in gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlanması bekleniyor.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Sıradaki Haber